Fondimpresa | avviso da 20 milioni di euro per green transition e circular economy

Advertising

gambi_silvia : Formazione sulla green Transition e l’economia circolare? C’è il bando Fondimpresa - FormRetailITA : Avviso 2.2021 Fondimpresa| Green Transition & Circular Economy, leggi di più ? -

Ultime Notizie dalla rete : Fondimpresa avviso

Il Denaro

...di finanziamento e già registrate sull'"Area Riservata" del sito web www..it . Possono partecipare esclusivamente le aziende che non sono state beneficiarie di Piani finanziati sull'......di finanziamento e già registrate sull'"Area Riservata" del sito web www..it . Possono partecipare esclusivamente le aziende che non sono state beneficiarie di Piani finanziati sull'...Novità in casa Fondimpresa con la presentazione dell’Avviso 2/2021, che stanzia ben 20 milioni di euro per finanziare la formazione sui temi della Green Transition e Circular Economy, l’evento di lanc ...Fondimpresa scende in campo con nuove iniziative per supportare le imprese aderenti al fondo in questo periodo di crisi economica. La prima di queste riguarda la pubblicazione di un nuovo avviso che f ...