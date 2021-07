Focolaio sul volo da Malta a Pescara: 9 positivi, tutti i passeggeri in quarantena. Anche chi ha il Green pass (Di mercoledì 14 luglio 2021) È scattata la quarantena per tutti i 70 passeggeri che erano a bordo del volo atterrato ieri da Malta a Pescara. La decisione delle task force abruzzese per l’emergenza Covid è arrivata dopo la scoperta di nove persone risultate positive al tampone svolto quando sono arrivate a destinazione direttamente in aeroporto. I 70 passeggeri dovranno restare in isolamento fiduciario per 14 giorni. Il sistema di monitoraggio nell’aeroporto abruzzese è in vigore da ieri pomeriggio per tutti i voli provenienti da ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 luglio 2021) È scattata laperi 70che erano a bordo delatterrato ieri da. La decisione delle task force abruzzese per l’emergenza Covid è arrivata dopo la scoperta di nove persone risultate positive al tampone svolto quando sono arrivate a destinazione direttamente in aeroporto. I 70dovranno restare in isolamento fiduciario per 14 giorni. Il sistema di monitoraggio nell’aeroporto abruzzese è in vigore da ieri pomeriggio peri voli provenienti da ...

