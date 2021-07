Florentino Pérez | nuovi audio shock contro Ronaldo e Mourinho

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il presidente del Real Madridè ancora al centro del dibattito, questa volta per deglidal contenuto inaspettatosembra implacabile. Questo mercoledì “El Confidencial” ha pubblicato alcuninei quali il presidente del Real Madrid si scaglia a muso duroCristianoe José. Un episodio, peraltro, non nuovo per il dirigente dei Blancos. Lo stesso portale, infatti, in precedenza aveva già pubblicato alcune registrazioni dove...

Ultime Notizie dalla rete : Florentino Pérez

Rai News

Non solo CR7,ne ha anche per Jorge Mendes e José Mourinho. A proposito del procuratore, dice che 'non cura nulla di Ronaldo e di Mourinho. Sono ragazzi con un ego terribile, viziati e non ...Li pubblica El Confidencial, risalgono al 2012. Di CR7 dice: "Non è normale, è pazzo, malato, altrimenti non farebbe le cose che fa" Dopo gli audio diPerez su Iker Casillas e Raul , El Confidencial ne pubblica altri in cui il presidente del Real Madrid parla di Cristiano Ronaldo e José Mourinho. Gli audio risalgono al 2012. Su CR7 Perez ...