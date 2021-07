Floccari al tavolo Asi | ‘Incentivare giovani alla pratica o perdiamo una generazione’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 luglio 2021) “Dobbiamo incentivare i ragazzi a tornare are lo sport per il benessere sia fisico che psicologico; il nostro compito è quello di riuscire ad aiutare le generazioni più colpite dal Covid, quelle degli adolescenti, quelli che hanno perso interesse o pensano di non poter riprendere come prima. Rischiamo di perdere per strada una generazione”. E’ l’appello dell’attaccante Sergionel corso di una tavola rotonda organizzata da Asi, (Associazioni Sportive e Sociali Italiane, l’Ente presieduto dal Sen. Claudio Barbaro) e ospitata sul portale di Adnkronos, per tracciare un bilancio dopo i primi trenta giorni di riapertura. Parole di speranza di ...