Fiumicino, Montino: Provincia non può pagare errori amministrazione capitolina (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – "Sarebbe pronta, secondo fonti di stampa, l'ordinanza per la riapertura della discarica di Albano, chiusa da anni, per volontà della sindaca della Città Metropolitana, oltre che di Roma, Virginia Raggi." "Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: è una decisione inaccettabile: la Provincia non può pagare il prezzo dell'incapacità della sindaca Raggi di gestire la questione rifiuti a Roma." "Non solo è inaccettabile: è pure contro ogni normativa vigente. In questi anni, mentre i comuni dell'area metropolitana facevano i salti mortali e sforzi incredibili per raggiungere livelli altissimi di raccolta differenziata, Roma è tornata indietro. Sono i dati Ispra, ...

