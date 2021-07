Festival: Franceschini domani alla presentazione del Ferrara Buskers Festival (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Il ministro della cultura, Dario Franceschini, interverrà domani in videoconferenza, alle ore 11,30, alla presentazione Ferrara Buskers Festival, che si terrà nella Sala degli Arazzi del Palazzo del Comune di Ferrara (piazza del Municipio 1) .La conferenza stampa potrà essere seguita anche online, in diretta Facebook, inviando richiesta di accredito a media@FerraraBuskers.org. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Il ministro della cultura, Dario, interverràin videoconferenza, alle ore 11,30,, che si terrà nella Sala degli Arazzi del Palazzo del Comune di(piazza del Municipio 1) .La conferenza stampa potrà essere seguita anche online, in diretta Facebook, inviando richiesta di accredito a media@.org.

