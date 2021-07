Festival di Cannes, drammaturgia e regia ai limiti della perfezione per Asghar Farhadi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il cinema di Asghar Farhadi è una garanzia. D’altra parte non si vincono due Oscar a caso. Concorrente a Cannes come i suoi film, è arrivato Ghahreman, che dal farsi è stato tradotto nel titolo internazionale A Hero, cioè un eroe. Ambientato nella città di Shiraz, collocata nell’Iran sudorientale e nota come centro culturale e botanico, il nono lungometraggio di Farhadi segna il suo piacevole ritorno in patria dopo la doppia escursione straniera (Francia e Spagna) che aveva dato risultati leggermente meno soddisfacenti. L’humus di casa, e la propria lingua con cui poter imbastire i sempre fitti dialoghi che intessono le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il cinema diè una garanzia. D’altra parte non si vincono due Oscar a caso. Concorrente acome i suoi film, è arrivato Ghahreman, che dal farsi è stato tradotto nel titolo internazionale A Hero, cioè un eroe. Ambientato nella città di Shiraz, collocata nell’Iran sudorientale e nota come centro culturale e botanico, il nono lungometraggio disegna il suo piacevole ritorno in patria dopo la doppia escursione straniera (Francia e Spagna) che aveva dato risultati leggermente meno soddisfacenti. L’humus di casa, e la propria lingua con cui poter imbastire i sempre fitti dialoghi che intessono le ...

