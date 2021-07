Festeggiamo come ci pare. Il prefetto si lamenta, ma la Nazionale batte anche il governo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug – Festa non autorizzata? Ce ne freghiamo, la facciamo lo stesso. Così Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini avrebbero tirato dritto, litigando con le autorità e imponendo la volontà della Nazionale italiana il corteo dei campioni d’Europa a bordo dell’autobus scoperto per le strade di Roma. E ora il prefetto della Capitale, Matteo Piantedosi, svela il retroscena: “Avevamo negato il permesso di festeggiare in quel modo, ma i patti non sono stati rispettati”. Ma come? Davvero non sono riusciti a impedirla? No, ha prevalso la ferrea volontà degli Azzurri. “Sono amareggiato dalla mancanza di rispetto da parte del presidente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug – Festa non autorizzata? Ce ne freghiamo, la facciamo lo stesso. Così Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini avrebbero tirato dritto, litigando con le autorità e imponendo la volontà dellaitaliana il corteo dei campioni d’Europa a bordo dell’autobus scoperto per le strade di Roma. E ora ildella Capitale, Matteo Piantedosi, svela il retroscena: “Avevamo negato il permesso di festeggiare in quel modo, ma i patti non sono stati rispettati”. Ma? Davvero non sono riusciti a impedirla? No, ha prevalso la ferrea volontà degli Azzurri. “Sono amareggiato dalla mancanza di rispetto da parte del presidente ...

