Festeggiamenti Italia: ruba bandiera a bambino, finisce con una gamba rotta

La notte dei Festeggiamenti per l'Italia campione d'Europa ad Euro 2020 non è stata solo gioia. Lo si era capito da diverse notizie che raccontavano qualche eccesso di troppo, con conseguenze non di poco conto per le persone. A distanza di qualche giorno emerge un altro fatto che proviene dall'hinterland di Roma, a Nettuno per la precisione. A rivelarlo sono i portali Fanpage.it e LatinaOggi.eu.

Euro 2020: si parla ancora della notte di caroselli e Festeggiamenti

Il padre di un bimbo di cinque anni avrebbe reagito in maniera violenta a qualcuno che aveva sottratto la bandiera al piccolo durante i caroselli.

