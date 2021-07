Federico Bernardeschi | chi è la moglie Veronica Ciardi? Età | matrimonio | figli | Grande Fratello | Sarah Nile | Instagram

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Chi è, la neodi? Scopriamolo insieme!è il calciatore della Juventus che ha contribuito a portare la Nazionale Italiana a vincere gli Europei di calcio 2020. Per lo sportivo, classe 1995, però i motivi per festeggiare non sono finiti qui. Il 13 luglio 2021 infatti, pochi giorni...

Ultime Notizie dalla rete : Federico Bernardeschi

Matrimonio emozionante pere Veronica Ciardi . Dopo la nascita della loro prima figlia hanno deciso di coronare il loro sogno d'amore. E finalmente, dopo la conclusione di Euro 2020, il grande giorno è ...si e' sposato con Veronica Ciardi (ex Grande Fratello) nella sua Carrara. Al duomo il sacerdote e' rigorosamente juventino e dopo la funzione, per il ricevimento tutti allo ...Federico Bernardeschi, chi è la moglie Veronica Ciardi? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla donna: età, vita privata, curiosità ...Le due ex gieffine chiudono per sempre la loro profonda amicizia nata nella decima edizione del Grande Fratello.