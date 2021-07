Fedele | “Insigne? Se c’è richiesta il Napoli lo vende Vi dico una cosa su Lozano e Koulibaly”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) RINNOVO. Enrico, ex agente dei fratelli Cannavaro e dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.si è soffermato in particolare sul rinnovo di Lorenzocon il. “? “C’è unaper lui? Dipende tutto da questo. Se c’è unaillo? Bisogna vedere chec’è. Oraè a metà proprietario del suo cartellino. Eventualmente si può fare un’operazione ...

Advertising

tuttonapoli : Fedele sicuro: “Insigne? Se c’è offerta, il Napoli lo vende. Il sostituto è già in casa” - cn1926it : #Fedele: “#Insigne resta? Dipende dalle offerte che arriveranno. E sulla #SerieA…” - Enzovit : Fedele: 'Con una richiesta il Napoli vende Insigne, ma bisogna vedere...'' - MondoNapoli : Fedele: 'Insigne? Con una richiesta il Napoli può cederlo. Su Koulibaly...' - - Cucciolina96251 : RT @_SiGonfiaLaRete: #Fedele: '#Insigne? Se arriva una richiesta il #Napoli lo può vendere. #Donnarumma? Avrei fatto miracoli per tenerlo'… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedele Insigne

Queste le sue parole: SUSUL MILAN E DONNARUMMA SUL NUOVO CALENDARIO DELLA SERIE ASUL NAPOLI IN RITIRO SENZA LE MAGLIETTE? SUL DOPPIO RITIRO DEGLI AZZURRI SU LOZANO SOSTITUTO ...Calciomercato Napoli/ Il nodo da sciogliere per il rinnovo diè l'ingaggio CALCIOMERCATO NAPOLI,NON TERREBBEIn casa Napoli le situazioni di calciomercato da affrontare per la ..."Andare a Dimaro, poi all’estero e poi a Castel di Sangro…vedo delle cose più a fini commerciali che prettamente tecnici".L'ex dirigente e procuratore sportivo sul futuro del capitano del Napoli: 'Eventualmente si può fare un'operazione bilancistica in stile Osimhen' ...