Fedele convinto | Con un' offerta da 40-45 milioni Koulibaly va via Insigne? Dipende da una cosa

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 14 luglio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Enrico, dirigente. Ecco quanto evidenziato: "? C'è una richiesta per lui?tutto da questo. Se c'è una richiesta il Napoli lo vende? Bisogna vedere che richiesta c'è. Oraè a metà proprietario del suo cartellino. Eventualmente si può fare un'operazione bilancistica in stile Osimhen. Messi sullo stesso livello di Maradona? Assolutamente no, è una copia di Maradona. El Pibe era di un altro livello ma lui è il degno erede. Il Milan perde uno dei più forti portieri al mondo, il quale a 22 anni ha rifiutato 8 ...