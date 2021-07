Fatturazione operatori a 28 giorni: di nuovo caro bolletta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le multe inflitte dall’Antitrust alle compagnie telefoniche sono state annullate, lo ha deciso il Tar del Lazio. Il Tar ha annullato multe per 228 milioni di euro alle compagnie telefoniche (by Adobestock)Con una decisione destinata a fare giurisprudenza il TAR del Lazio ha disposto l’ annullamento delle multe inflitte ad alcune compagnie telefoniche per un’intesa anticoncorrenziale relativa al repricing effettuato nel ritorno alla Fatturazione mensile. Le maxi sanzioni erano state disposte contro veri e propri giganti del settore delle telecomunicazioni (stiamo parlando di Fastweb, Tim, Vodafone e Windtre) ed ammontavano ad un valore complessivo di quasi 228 milioni di ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le multe inflitte dall’Antitrust alle compagnie telefoniche sono state annullate, lo ha deciso il Tar del Lazio. Il Tar ha annullato multe per 228 milioni di euro alle compagnie telefoniche (by Adobestock)Con una decisione destinata a fare giurisprudenza il TAR del Lazio ha disposto l’ annullamento delle multe inflitte ad alcune compagnie telefoniche per un’intesa anticoncorrenziale relativa al repricing effettuato nel ritorno allamensile. Le maxi sanzioni erano state disposte contro veri e propri giganti del settore delle telecomunicazioni (stiamo parlando di Fastweb, Tim, Vodafone e Windtre) ed ammontavano ad un valore complessivo di quasi 228 milioni di ...

