Advertising

Giorno_Lodi : Famiglia derubata del van per il figlio disabile: appello per ritrovarlo - SimonaCroisette : RT @ciakmag: Le indagini continuano dopo il furto da oltre 10.000 euro subito dalla sfortunata #JodieTurnerSmith #Cannes2021 - ciakmag : Le indagini continuano dopo il furto da oltre 10.000 euro subito dalla sfortunata #JodieTurnerSmith #Cannes2021… - RadioSienaTV : Castellina Scalo, paura nella notte: famiglia addormentata dai ladri e derubata - - corriereveneto : #treviso Il nucleo familiare, composto dei due coniugi ottantenni e dalla figlia 43enne, è stato risvegliato da tre… -

Ultime Notizie dalla rete : Famiglia derubata

IL GIORNO

Ossago Lodigiano (Lodi), 14 luglio 2021 - Soliti ignoti senza scrupoli rubano un veicolo privato adibito a trasporto disabili. Un mezzo necessario a due genitori per trasportare il figlio. L'appello è ...La, come segno di gratitudine nei confronti dei militari di Statte, ha fatto recapitare in caserma dei dolci ed un affettuoso biglietto di ringraziamento.Ossago Lodigiano (Lodi), 14 luglio 2021 - Soliti ignoti senza scrupoli rubano un veicolo privato adibito a trasporto disabili. Un mezzo necessario a due genitori per trasportare il figlio. L’appello è ...La denuncia di Save the Children: costretti a lavorare in strada, attaccati dai cani randagi. «Urgente» azione congiunta di governo e società civile ...