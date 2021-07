F1, Alfa Romeo e Sauber rinnovano l’accordo: prosegue l’avventura nel Circus (Di mercoledì 14 luglio 2021) Alfa Romeo e Sauber Motorsport hanno rinnovato la loro collaborazione, siglando un accordo pluriennale (sembra di tre stagioni). La casa milanese resterà così in F1, leagata alla squadra svizzera direta da Frédéric Vasseur e farà le dovute valutazioni anno dopo anno. L’obiettivo dichiarato è quello di portare il “Biscione” a metà della griglia di partenza della massima categoria automobilistica, mentre al di fuori della pista si lavorerà per perfezionare la tecnologia ibrida sul prodotto di serie. La speranza è quella di compiere un salto di qualità nel 2022, quando la Formula Uno sarà stravolta da una rivoluzione regolamentare. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021)Motorsport hanno rinnovato la loro collaborazione, siglando un accordo pluriennale (sembra di tre stagioni). La casa milanese resterà così in F1, leagata alla squadra svizzera direta da Frédéric Vasseur e farà le dovute valutazioni anno dopo anno. L’obiettivo dichiarato è quello di portare il “Biscione” a metà della griglia di partenza della massima categoria automobilistica, mentre al di fuori della pista si lavorerà per perfezionare la tecnologia ibrida sul prodotto di serie. La speranza è quella di compiere un salto di qualità nel 2022, quando la Formula Uno sarà stravolta da una rivoluzione regolamentare. ...

Advertising

SkySportF1 : Alfa Romeo, c'è il rinnovo: resta in Formula 1 con Sauber #SkyMotori #F1 #Formula1 - alfa_romeo : Complimenti azzurri, #ProudlyItalian - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | Alfa Romeo resta in Formula 1: firmato un accordo pluriennale con Sauber #F1inGenerale - laregione : Alfa-Sauber, il binomio continuerà a girare in pista - mult1formula : ??BREAKING ?? Alfa Romeo e Sauber estendono la loro partnership in F1 fino al 2024! #F1 @alfaromeoracing -