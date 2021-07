Expo 2020, Avio con il Padiglione Italia all’Esposizione Universale di Dubai (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – La declinazione nell’industria aerospaziale del binomio innovazione-sostenibilità, tema chiave di Expo 2020 Dubai, è al centro dell’accordo con cui Avio diventa Gold Sponsor del Padiglione Italia alla prossima Esposizione Universale, al via il 1° ottobre. L’accordo tra la società Italiana e il Commissariato per la partecipazione del nostro Paese a Expo Dubai è stato firmato questa mattina negli stabilimenti di Colleferro, in provincia di Roma, da Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – La declinazione nell’industria aerospaziale del binomio innovazione-sostenibilità, tema chiave di, è al centro dell’accordo con cuidiventa Gold Sponsor delalla prossima Esposizione, al via il 1° ottobre. L’accordo tra la societàna e il Commissariato per la partecipazione del nostro Paese aè stato firmato questa mattina negli stabilimenti di Colleferro, in provincia di Roma, da Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di ...

