Ex Pastificio Antonio Amato | sciopero dei lavoratori

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È il rifiuto della proprietà delDi Martino ad accettare di integrare lo stipendio mensile in base all’accordo previsto ad aver portato oggi in presidio per tre ore davanti alla sede di Salerno sindacati e operai. Organizzato dalla FlaiCgil, loha riguardato anche la sede di Pastorano in provincia di Caserta sempre di proprietà dell’imprenditore originario di Gragnano, che, qui, a Salerno ha rilevato dal fallimento il, storica azienda salernitana alla quale ha consentito di mantenere in vita il marchio. Proprio in quella ...