Evasione fiscale in hotel e ristoranti, sequestri per 1 milione di euro nel napoletano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Blitz delle fiamme gialle sull'isola di Ischia, scatta il maxi sequestro. Il comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo per circa un milione di euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli, nei confronti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

