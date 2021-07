Evani | «I rigori? Volevano tirarli tutti | nessuno si è tirato indietro | lì ho capito che ce l’avremmo fatta»

(Di mercoledì 14 luglio 2021) E’ il vice di Roberto Mancini. Ha fatto innamorare addirittura i siti di moda per la sua eleganza. Oggi Alberico “Chicco”è intervistato da La Stampa. Racconta la scelta deisti per la finale di Wembley. «Io vi garantisco chedei nostri si è, anzi semmai abbiamo avuto il problema contrario: litirareprendersi la responsabilità, è stata una bellissima prova di coraggio, io lì hoche ce». Alla fine ha ...

Un gruppo di lavoro sampdoriano con i Vialli, i Lombardo, i Salsano, glie lo spirito di Boskov che sussurrava "rigore c'è quando arbitro fischia", e dine abbiamo battuti in effetti un ...Perché dietro queisegnati e parati c'è l'altra Italia, quella dei vecchi compagni di ... Non solo il Vialli capodelegazione, ma anche Chicco, il vice che ha sostituito degnamente il ct ...Italia campione d’Europa Italia, Donnarumma: «Dopo l’ultimo rigore non ho esultato perché non avevo capito ... promossi e bocciati del torneo Mancini e lo staff: Oriali, Evani, Lombardo e De Rossi.Lo sport italiano fa pensare bene, sta vivendo un periodo fantastico. Il tennista ora punta su Tokyo dove ci sarà anche il basket maschile, che pareva spacciato alla vigilia ...