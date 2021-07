Europei | Mourinho ' Donnarumma miglior giocatore del torneo'

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Si è chiuso domenica l'Europeo che ha visto l'Italia vincere a Wembley in finale contro l'Inghilterra e per, che ha commentato la competizione per il Times, è tempo di bilanci. "Chi è stato ...

Si è chiuso domenica l'Europeo che ha visto l'Italia vincere a Wembley in finale contro l'Inghilterra e per, che ha commentato la competizione per il Times, è tempo di bilanci. "Chi è stato il migliore? Scelgo sempre un vincitore per il giocatore del torneo, e sono d'accordo con la decisione dell'...Come è andato il primo incontro con? 'Mi ha fatto piacere conoscerlo. È stato carino, mi ha detto che lui e la squadra mi aspettano in campo. Gli ho risposto che dovrà avere pazienza, la ...Intanto l’esterno si gode il trionfo azzurro e tornerà a Roma da Campione d’Europa. Il suo agente Alessandro Lucci ... L’esperienza con Mourinho lo intriga e sicuramente, al suo ritorno a Trigoria, ...Si è chiuso domenica l'Europeo che ha visto l'Italia vincere a Wembley in finale contro l'Inghilterra e per Mourinho, che ha commentato la competizione per il Times, è tempo di bilanci. (ANSA) ...