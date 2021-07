Europei, il caso del bus scoperto. L’amarezza del prefetto di Roma: “Negato il permesso. Solo le forze dell’ordine con le mascherine” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Smaltita la felicità per la conquista, arriva immancabile la polemica. Il caso del bus scoperto con cui gli azzurri della Nazionale di calcio hanno festeggiato la coppa vinta a Wembley, scatena la reazione di Matteo Piantedosi, prefetto di Roma già capo di gabinetto dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Avevamo Negato il permesso a festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei sull’autobus scoperto, ma i patti non sono stati rispettati” dice in un’intervista al Corriere della Sera il rappresentante del governo sul territorio che non nasconde ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Smaltita la felicità per la conquista, arriva immancabile la polemica. Ildel buscon cui gli azzurri della Nazionale di calcio hanno festeggiato la coppa vinta a Wembley, scatena la reazione di Matteo Piantedosi,digià capo di gabinetto dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Avevamoila festeggiare la vittoria dell’Italia aglisull’autobus, ma i patti non sono stati rispettati” dice in un’intervista al Corriere della Sera il rappresentante del governo sul territorio che non nasconde ...

