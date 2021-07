Europei ed il bus scoperto, il prefetto di Roma: “Avevamo negato il permesso” (Di mercoledì 14 luglio 2021) . Monta la polemica dopo il bagno di folla lungo le strade di Roma Screenshot Bus scoperto Italia Campione d’EuropaInevitabile. Dopo la sbornia collettiva seguita alla vittoria della nazionale italiana agli Europei 2020 di calcio, non potevano mancare certamente le polemiche. Il casus belli riguarda il bus scoperto con cui i neocampioni d’Europa hanno attraversato le vie del centro di Roma per poter condividere con i tifosi la gioia per la vittoria di Wembley. “Avevamo negato il permesso a festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 14 luglio 2021) . Monta la polemica dopo il bagno di folla lungo le strade diScreenshot BusItalia Campione d’EuropaInevitabile. Dopo la sbornia collettiva seguita alla vittoria della nazionale italiana agli2020 di calcio, non potevano mancare certamente le polemiche. Il casus belli riguarda il buscon cui i neocampioni d’Europa hanno attraversato le vie del centro diper poter condividere con i tifosi la gioia per la vittoria di Wembley. “ila festeggiare la vittoria dell’Italia agli...

Agenzia_Ansa : #Euro2020, scontro sul giro in bus scoperto della Nazionale. Il prefetto di Roma: 'Non era autorizzato'. Figc: 'Ric… - SkyTG24 : Euro 2020, prefetto di Roma: 'Festa su bus non era prevista, Figc non ha rispettato patti' - fanpage : 'Non era stato autorizzato, la Figc non ha rispettato i patti' Arriva la denuncia del Prefetto di Roma. - RaiNews : E' polemica sui festeggiamenti degli #Azzurri lungo le strade della Capitale #EURO2020 - ClaudioAgos : RT @ErmannoKilgore: Se il Prefetto ha negato il permesso e lo hanno fatto lo stesso indubbiamente ci saranno responsabilità … o no? https:… -