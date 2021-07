Europei, Bassetti: “Non ci sarà picco contagi. Basta dare addosso agli italiani” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug – Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova, non la pensa come molti altri suoi colleghi. Per lui, infatti, non ci sarà nessun aumento vertiginoso nei contagi da coronavirus a causa dei festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei: “Smettiamola di dare addosso agli italiani”. Bassetti: “Basta polemiche sui festeggiamenti” Intervistato da Adnkronos Salute, Matteo Bassetti, direttore della Clinica ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug – Matteo, direttore della Clinica Malattie infettive dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova, non la pensa come molti altri suoi colleghi. Per lui, infatti, non cinessun aumento vertiginoso neida coronavirus a causa dei festeggiamenti per la vittoria dell’Italia: “Smettiamola di”.: “polemiche sui festeggiamenti” Intervistato da Adnkronos Salute, Matteo, direttore della Clinica ...

