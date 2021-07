Euro2020, il bus scoperto non doveva passare: “Patti non rispettati” (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’Italia vince gli Europei, ma il bus scoperto non sarebbe dovuto passare. Al suo posto doveva essere montato un palco a Piazza del Popolo su cui poi sarebbero saliti i giocatori della nazionale: “Avevamo negato il permesso per il bus, ma i Patti non sono stati rispettati. Si doveva festeggiare, ma con modalità diverse. La Figc chiedeva di consentire agli atleti della Nazionale di fare un giro per Roma su un autobus scoperto, ma è stato spiegato chiaramente che non era possibile”, ha dichiarato Matteo Piantedosi, prefetto di Roma. Leggi anche: Finale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’Italia vince gli Europei, ma il busnon sarebbe dovuto. Al suo postoessere montato un palco a Piazza del Popolo su cui poi sarebbero saliti i giocatori della nazionale: “Avevamo negato il permesso per il bus, ma inon sono stati. Sifesteggiare, ma con modalità diverse. La Figc chiedeva di consentire agli atleti della Nazionale di fare un giro per Roma su un autobus, ma è stato spiegato chiaramente che non era possibile”, ha dichiarato Matteo Piantedosi, prefetto di Roma. Leggi anche: Finale ...

