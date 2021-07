Euro 2020, Spinazzola: “Presa per mano Italia intera” (Di mercoledì 14 luglio 2021) La vittoria agli Euro 2020? “Quanto è bello sapere di avere trasportato con noi l’Italia intera. Vi abbiamo preso per mano e portato con noi. Abbiamo davvero unito un po’ l’Italia. Pazzesco ma anche normale: io lo sapevo che saremmo arrivati in fondo, per questo ho pianto dopo l’infortunio. Non era dolore ma rabbia”. Così Leonardo Spinazzola, lo sfortunato giocatore della Nazionale e della Roma, a ‘La Repubblica’ racconta il suo infortunio contro il Belgio e la gioia per l’Europeo conquistato. Il difensore-centrocampista giallorosso spiega gli attimi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021) La vittoria agli? “Quanto è bello sapere di avere trasportato con noi l’. Vi abbiamo preso pere portato con noi. Abbiamo davvero unito un po’ l’. Pazzesco ma anche normale: io lo sapevo che saremmo arrivati in fondo, per questo ho pianto dopo l’infortunio. Non era dolore ma rabbia”. Così Leonardo, lo sfortunato giocatore della Nazionale e della Roma, a ‘La Repubblica’ racconta il suo infortunio contro il Belgio e la gioia per l’peo conquistato. Il difensore-centrocampista giallorosso spiega gli attimi ...

