Euro 2020, Mancini annuncia la formazione prima della finale | video (Di mercoledì 14 luglio 2021) "Sapete già cosa fare. Siamo noi i padroni del nostro destino". Con queste parole il ct della Nazionale, Roberto Mancini ha annunciato la formazione prima della finale di Euro 2020. Un discorso motivazionale, che all'alba di un'emozionante vittoria, ha un sapore ancora più dolce. Il video, postato anche su tik tok, è un estratto del discorso tecnico presente nella docuserie "Sogno Azzurro - La strada per Wembley" che andrà in onda giovedì prossimo su Rai1 dalle ore 20:30. Guarda tutti i ... Leggi su panorama (Di mercoledì 14 luglio 2021) "Sapete già cosa fare. Siamo noi i padroni del nostro destino". Con queste parole il ctNazionale, Robertohato ladi. Un discorso motivazionale, che all'alba di un'emozionante vittoria, ha un sapore ancora più dolce. Il, postato anche su tik tok, è un estratto del discorso tecnico presente nella docuserie "Sogno Azzurro - La strada per Wembley" che andrà in onda giovedì prossimo su Rai1 dalle ore 20:30. Guarda tutti i ...

