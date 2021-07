Euro 2020, il prefetto di Roma contro la Figc: 'Festa sul bus scoperto vietata, non hanno rispettato i patti' (Di mercoledì 14 luglio 2021) commenta Il prefetto di Roma Matteo Piantedosi punta il dito contro la Figc per il corteo degli Azzurri campioni d'Europa a bordo di un autobus scoperto per le strade della Capitale: 'Avevamo negato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 luglio 2021) commenta IldiMatteo Piantedosi punta il ditolaper il corteo degli Azzurri campioni d'pa a bordo di un autobusper le strade della Capitale: 'Avevamo negato ...

Advertising

EURO2020 : ?? Roma heroes ?? EURO 2020 winners ???? Cristante, Spinazzola, and Florenzi ?? #EURO2020 - GoalItalia : ?? PER DAVIDE ?? L'Italia trionfa ad Euro 2020 con Astori nel cuore ?????? - EURO2020 : ?? Who wore it best? ???? Cristiano Ronaldo (EURO 2016) ?? ???? Lorenzo Insigne (EURO 2020) #EURO2020 - reggiotv : Giorgio Chiellini ha usato la 'maledizione di Kiricocho' prima del rigore decisivo nella finale di Euro 2020? Ha… - italianewssport : RT @MediasetTgcom24: Euro 2020, il prefetto di Roma contro la Figc: 'Festa sul bus scoperto vietata, non hanno rispettato i patti' #euro20… -