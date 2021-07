Euro 2020, il pallonetto di Schick premiato gol più bello del torneo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il sensazionale tiro dalla distanza dell’attaccante della Repubblica Ceca, Patrik Schick, contro la Scozia nella prima giornata di Euro 2020 è stato nominato gol più bello del torneo. Quasi 800.000 voti sono stati espressi in poco più di 24 ore dopo una selezione iniziale dei dieci migliori gol da parte del team di Osservatori Tecnici della UEFA. Questi gli altri gol più importanti inseriti nella lista: Paul Pogba, Francia 3-3 Svizzera, 4-5 rigori (28/06, ottavi di finale); Luka Modric, Croazia – Scozia 3-1 (22/06, terza giornata); Lorenzo Insigne, Belgio 1-2 Italia (02/07, quarti di finale); Kevin De ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il sensazionale tiro dalla distanza dell’attaccante della Repubblica Ceca, Patrik, contro la Scozia nella prima giornata diè stato nominato gol piùdel. Quasi 800.000 voti sono stati espressi in poco più di 24 ore dopo una selezione iniziale dei dieci migliori gol da parte del team di Osservatori Tecnici della UEFA. Questi gli altri gol più importanti inseriti nella lista: Paul Pogba, Francia 3-3 Svizzera, 4-5 rigori (28/06, ottavi di finale); Luka Modric, Croazia – Scozia 3-1 (22/06, terza giornata); Lorenzo Insigne, Belgio 1-2 Italia (02/07, quarti di finale); Kevin De ...

