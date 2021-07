Euro 2020, Gravina risponde al Prefetto: Figc sempre rispettosa di istituzioni (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – La Figc è sempre stata “responsabile, ma soprattutto rispettosa delle istituzioni e dei tifosi italiani” e sui festeggiamenti per le vie di Roma, il pullman dell’Italia era stato “bloccato e letteralmente travolto dall’affetto della gente ormai numerosissima, che comunque già non indossava strumenti di protezione individuale”. Non tarda ad arrivare la replica della Figc alle parole del Prefetto di Roma Matteo Piantedosi (“Avevamo negato il permesso a festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei sull’autobus scoperto”). La Federazione, in una nota, replica con le ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma – Lastata “responsabile, ma soprattuttodellee dei tifosi italiani” e sui festeggiamenti per le vie di Roma, il pullman dell’Italia era stato “bloccato e letteralmente travolto dall’affetto della gente ormai numerosissima, che comunque già non indossava strumenti di protezione individuale”. Non tarda ad arrivare la replica dellaalle parole deldi Roma Matteo Piantedosi (“Avevamo negato il permesso a festeggiare la vittoria dell’Italia aglipei sull’autobus scoperto”). La Federazione, in una nota, replica con le ...

