Euro 2020: domani sulla Rai "Sogno Azzurro", il docu-film sulla vittoria dell'Italia (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Rai nella giornata di domani, giovedì 15 luglio, manderà in onda "Sogno Azzurro, la strada per Wembley", il docu-film che racconta tutto il percorso dell'Italia a Euro 2020, dalla prima partita contro la Turchia fino alla vittoria in finale contro l'Inghilterra. Una troupe ha convissuto un mese con la spedizione Azzurra, per poter mostrare al pubblico anche il "dietro le quinte" della Nazionale, dagli allenamenti ai festeggiamenti. L'appuntamento è quindi per domani alle ore 20.30 su Rai 1.

