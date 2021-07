Euro 2020, De Luca a Immobile e Insigne: “Inglesi ci sono rimasti male” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Siamo felici di vedervi, volevo farvi i complimenti e ringraziarvi come meridionali, campani, napoletani perché ci avete fatto onore, ci avete fatto divertire veramente, grazie con il cuore per l’immagine che avete dato dell’Italia. Poi abbiamo dato anche una grande prova di stile. Poi vincere lì… Ci sono rimasti un po’ male“. Così si è rivolto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, in una videochiamata durante una sua conferenza stampa. Di tutta risposta, Insigne ha commentato: “Ci sono ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Siamo felici di vedervi, volevo farvi i complimenti e ringraziarvi come meridionali, campani, napoletani perché ci avete fatto onore, ci avete fatto divertire veramente, grazie con il cuore per l’immagine che avete dato dell’Italia. Poi abbiamo dato anche una grande prova di stile. Poi vincere lì… Ciun po’“. Così si è rivolto il presidente della Regione Campania Vincenzo Dea Ciroe Lorenzo, in una videochiamata durante una sua conferenza stampa. Di tutta risposta,ha commentato: “Ci...

