Euro 2020, aperitivo nel centro storico di Jesi per Mancini: applausi, selfie e autografi per il ct azzurro (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il commissario tecnico dell'Italia Campione d'Europa, Roberto Mancini, dopo il trionfo ad Euro 2020, ha fatto ritorno nella sua Jesi per un aperitivo nel centro storico. L'allenatore marchigiano al suo arrivo ha ricevuto applausi e poi si è fermato con i tifosi a fare autografi e selfie. Insieme ad alcuni amici di sempre il commissario tecnico si è seduto in uno dei tavoli all'aperto di un bar di corso Matteotti. Una volta riconosciuto, in tanti gli hanno chiesto una foto ricordo. SportFace.

