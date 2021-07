Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 14 luglio 2021

(Di mercoledì 14 luglio 2021)mercoledì 14. ISuperenalotto Stasera, mercoledì 14, alle ore 20 va in scena l’del gioco, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono idell’di? Di ...

Advertising

controcampus : #VinciCasa #14Luglio2021 ?? #Estrazione ? numeri vincenti ? - VinciCasa : Estrazione del 13/07/2021 Concorso 194/2021 Combinazione Vincente 14,18,34,39,40 - LeoBar_Sulbiate : Estrazione Vincicasa n. 194 di martedì 13 luglio 2021 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - controcampus : #VinciCasa #13Luglio2021 ?? #Estrazione ? numeri vincenti ? - infoitcultura : Estrazione VinciCasa di oggi 12 luglio 2021: numeri vincenti -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazione VinciCasa

Ma come si riscuote il primo premio ? Chissà che l'di oggi non porti fortuna ad un nuovo giocatore. Il primo premio del concorso WinForLife, il cosiddetto jackpot, è costituito ...I numeri dell'del 12 luglio 2021 consentiranno la vincita di un immobile tutto nuovo. In tutti i sorteggi il valore del jackpot resta invariato: la cinquina vale mezzo milione di ...Il primo vincitore. Era il 24 luglio del 2014, quando un fortunato giocatore di Roma aveva puntato al VinciCasa, scegliendo i numeri 19, 24, 36, 38, 40. La giocata vincente era st ...Il '5' manca sia nel concorso Win for Life VinciCasa n° 191 di sabato 10 luglio 2021 che in quello domenicale.