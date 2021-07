(Di mercoledì 14 luglio 2021) A luglio non sono previste giornate da, ma nei weekend è previsto traffico intenso soprattutto al mattino. Da tenere d’occhio le giornate del 30 e 31 luglio e 1 agosto con 5 codici rossi. Gli automobilisti potrebbero spostarsi maggiormente ad agosto, con alcune giornate che potrebbero non essere l’ideale per partire

Advertising

estornudoauto : RT @SkyTG24: Esodo estivo, il calendario delle date da bollino rosso e nero - SkyTG24 : Esodo estivo, il calendario delle date da bollino rosso e nero - LuceverdeRadio : ? #Carburante - Benzina da Record Previsti rincari proprio in concomitanza con l'esodo estivo. ?? Aumento pari ad… - il_piccolo : Ultimi blocchi autostradali prima dell’esodo estivo. Si parte questo weekend. - Telefriuli1 : ????: ?????? ???????????? ?? ???????????????? ???????????? ???? ???????????? ?????? ???????????????? ?? ?????????????????????? Il programma delle chiusure autostradali prim… -

Ultime Notizie dalla rete : Esodo estivo

Sky Tg24

Gli effetti si fanno sentire dalla spesa quotidiana alle vacanze con l'aumento dei costi per i trasferimenti per l'con ben un italiano su tre (33%) che ha scelto di trascorrere le ferie ...Grazie all'intensificazione dei servizi di vigilanza autostradale predisposti dal Compartimento Polizia Stradale di Catanzaro in previsione dell'dei vacanzieri, gli agenti della ...Prezzi della benzina ancora in salita. Secondo le nuove rilevazioni del Ministero dello Sviluppo economico la media nazionale per la benzina è di 1,649 euro ...Domani (mercoledì) dalle 22,30 fino alle 5 dell'alba di giovedì Autovie ha programmato per lavori la chiusura alla circolazione della la rampa di collegamento tra la A28 (Conegliano/Portogruaro) e la ...