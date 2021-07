Eros Ramazzotti: vacanza con la nuova fiamma? (Di mercoledì 14 luglio 2021) Eros Ramazzotti ha da poco ricordato un “no” detto all’attrice italiana, icona di bellezza ed eleganza: Monica Bellucci. In questo modo il cantante ha “infiammato” il gossip che comunque continua a vederlo protagonista vista una nuova possibile frequentazione. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il cantante romano Eros Ramazzotti ha sinceramente ricordato alcuni “no” detti in passato, sia a livello professionale che personale. Degli episodi che ora Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 14 luglio 2021)ha da poco ricordato un “no” detto all’attrice italiana, icona di bellezza ed eleganza: Monica Bellucci. In questo modo il cantante ha “into” il gossip che comunque continua a vederlo protagonista vista unapossibile frequentazione. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il cantante romanoha sinceramente ricordato alcuni “no” detti in passato, sia a livello professionale che personale. Degli episodi che ora Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

RadioItalia : Per tutta la giornata del 13 Luglio @RamazzottiEros sarà protagonista assoluto su tutti i mezzi di Radio Italia e… - Palmira73992004 : EROS Ramazzotti.Piu bella cosa.?????????????????????????????? - pizzaandbeer_ : RT @Ieparolelontane: Eros Ramazzotti sta con una 99???? - Dorian221190 : RT @colpadeltempo: eros ramazzotti sta con una del ‘99 ed io che ancora penso di non avere speranze con fabrizio moro incredibile questa st… - sonikmusicnet : Ora in onda: EROS RAMAZZOTTI - COSE CHE HO VISTO -