Eros Ramazzotti e Marta Delogu: la 22enne è la nuova fidanzata? FOTO (Di mercoledì 14 luglio 2021) Eros Ramazzotti e Marta Delogu sono stati beccati insieme in vacanza in Grecia dal settimanale Chi: la 22enne è solo un’amica o la nuova fidanzata del cantante? Scopriamo chi è la ragazza e le FOTO della coppia. Leggi anche: La Talpa, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando conduttori: quando inizia? Eros a Mykonos con la nuova fidanzata? FOTO... Leggi su donnapop (Di mercoledì 14 luglio 2021)sono stati beccati insieme in vacanza in Grecia dal settimanale Chi: laè solo un’amica o ladel cantante? Scopriamo chi è la ragazza e ledella coppia. Leggi anche: La Talpa, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando conduttori: quando inizia?a Mykonos con la...

Advertising

RadioItalia : Per tutta la giornata del 13 Luglio @RamazzottiEros sarà protagonista assoluto su tutti i mezzi di Radio Italia e… - di_condojanni : RT @j_gufo: Vedi figlio mio arriva un momento nella vita in cui le cose che ti stupiscono sono sempre meno e sempre più sfumate, è il bello… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Fabio Rovazzi - La Mia Felicità (feat. Eros Ramazzotti) - Novella_2000 : Eros Ramazzotti paparazzato in compagnia di una ragazza del 1999: “Un’amica che da qualche tempo gli sta vicino” - zazoomblog : Eros Ramazzotti avrebbe un nuovo flirt: l’indiscrezione di Chi - #Ramazzotti #avrebbe #nuovo #flirt: -