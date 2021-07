Erede di Musso, il Benevento fa il “tifo” per Silvestri (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Udinese accelera per Marco Silvestri e il Benevento è alla finestra. La trattativa che porterebbe il portiere dell’Hellas Verona in Friuli libererebbe il posto di maggiore rilievo nella batteria degli estremi difensori del club scaligero. A quel punto i gialloblu di Eusebio Di Francesco potrebbero virare con decisione su Lorenzo Montipò, a sua volta chiuso nel Sannio dall’eventuale arrivo di Alberto Paleari, sempre più vicino al trasferimento alla corte di Fabio Caserta. Un domino, quello che interessa i portieri, da non sottovalutare affatto in una fase in cui il mercato inizia a farsi rovente. La storia d’amore tra Lorenzo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Udinese accelera per Marcoe ilè alla finestra. La trattativa che porterebbe il portiere dell’Hellas Verona in Friuli libererebbe il posto di maggiore rilievo nella batteria degli estremi difensori del club scaligero. A quel punto i gialloblu di Eusebio Di Francesco potrebbero virare con decisione su Lorenzo Montipò, a sua volta chiuso nel Sannio dall’eventuale arrivo di Alberto Paleari, sempre più vicino al trasferimento alla corte di Fabio Caserta. Un domino, quello che interessa i portieri, da non sottovalutare affatto in una fase in cui il mercato inizia a farsi rovente. La storia d’amore tra Lorenzo ...

