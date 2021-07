Era una famosissima attrice di film campioni di incassi. Oggi però la troviamo così. Ecco chi è (Di mercoledì 14 luglio 2021) Shelley Duvall è stata un’attrice molto famosa alla fine degli anni ’70, dopo aver vestito i panni di Wendy Torrance nel film di Stanley Kubrick, Shining. A 40 anni dall’uscita del famoso horror l’attrice ha rotto il silenzio sulle difficoltà da lei vissute sul set. Shining e Stanley Kubrik: il dramma di Shelley Dopo il film Shining (e alcuni piccoli ruoli in produzioni minori) l’attrice americana Shelley Duvall (nata a Houston nel 1979) si è progressivamente ritirata dalle scene. Oggi l’attrice vive in una comunità autosufficiente e ha confessato personalmente di ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 14 luglio 2021) Shelley Duvall è stata un’molto famosa alla fine degli anni ’70, dopo aver vestito i panni di Wendy Torrance neldi Stanley Kubrick, Shining. A 40 anni dall’uscita del famoso horror l’ha rotto il silenzio sulle difficoltà da lei vissute sul set. Shining e Stanley Kubrik: il dramma di Shelley Dopo ilShining (e alcuni piccoli ruoli in produzioni minori) l’americana Shelley Duvall (nata a Houston nel 1979) si è progressivamente ritirata dalle scene.l’vive in una comunità autosufficiente e ha confessato personalmente di ...

Advertising

AccademiaCrusca : #ParolaDiDanteFrescaDiGiornata ???? ché (Inferno I, 3) 'Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una se… - mante : Una volta era il più importante quotidiano italiano: oggi pubblica questa roba che probabilmente nemmeno il peggior… - ADeLaurentiis : Grazie a Mancini, ai suoi collaboratori e a tutti i calciatori della rosa per la straordinaria vittoria agli Europe… - VespaSono : @SocialMystery Concordo su Mobius, sulla questione del carisma di Loki ed aggiungo che personalmente, almeno nei pr… - GervasioHya : @LaStampa Ma al posto del green pass non potevano usare l'autocertificazione come quando si era in zona rossa così… -