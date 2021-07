Equitazione, Olimpiadi Tokyo: tutti i qualificati del completo. Italia presente con la squadra (Di mercoledì 14 luglio 2021) La FEI, ovvero la federazione internazionale degli sport equestri, ha diramato la lista definitiva degli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo: per il completo saranno in Giappone 65 binomi (+15 di riserva), tra cui 3 Italiani (+1 di riserva), composti da Susanna Bordone (Centro Sportivo Carabinieri) su Imperial Van De Holtakkers, Vittoria Panizzon (Centro Sportivo Aeronautica Militare) su Super Cillious ed Arianna Schivo (Centro Sportivo Carabinieri) su Quefira de L’Ormeau (più Stefano Brecciaroli (Centro Sportivo Carabinieri) su Bolivar Gio Granno come riserva). Nella gara a squadre saranno della partita 15 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) La FEI, ovvero la federazione internazionale degli sport equestri, ha diramato la lista definitiva degli atleti che parteciperanno alledi: per ilsaranno in Giappone 65 binomi (+15 di riserva), tra cui 3ni (+1 di riserva), composti da Susanna Bordone (Centro Sportivo Carabinieri) su Imperial Van De Holtakkers, Vittoria Panizzon (Centro Sportivo Aeronautica Militare) su Super Cillious ed Arianna Schivo (Centro Sportivo Carabinieri) su Quefira de L’Ormeau (più Stefano Brecciaroli (Centro Sportivo Carabinieri) su Bolivar Gio Granno come riserva). Nella gara a squadre saranno della partita 15 ...

