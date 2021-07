Enrico Letta | silenzio stampa sugli affari cinesi del leader Pd | soltanto un caso?

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 luglio 2021) "Su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere". Non è solo una nota sentenza del filosofo Ludwig Wittgenstein, ma si candida anche a perfetta rappresentazione del sistema dell'informazione italica. Facciamo un esempio, rigorosamente non a: se per disgrazia qualcuno fa uscire la notizia che un alto dirigente del Partito Democratico, magari perfino il segretario, coltivava una rete di rapporti professionali e lobbistici, lecita ma non certo neutra dal punto di vista della politica né da quello dell'immagine, in cui figurano regimi che non s' ispirano esattamente a canoni liberali, magari perfino il più grande totalitarismo sulla faccia della terra, ecco, quella è ...