Energia del mare | ENEA lancia prima indagine nazionale su nuove tecnologie per sfruttare correnti e onde

(Teleborsa) – Prende il via la prima ricognizione nazionale sulle nuove tecnologie per sfruttare l'Energia da correnti di marea e onde marine. lanciata da ENEA nell'ambito di una campagna condotta insieme a Ocean Energy Europe (OEE), European Energy Research Alliance (EERA) e ETIP Ocean, l'indagine si svolge fino al 16 luglio in parallelo con quella degli altri 13 Paesi Ue della task force europea dell'Energia dal mare, che da quest'anno è guidata da ...

