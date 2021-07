Emmy 2021, alle nomination trionfa la storia della Famiglia Reale inglese (Di mercoledì 14 luglio 2021) alle nomination degli Emmy 2021 hanno raccolto un grande successo le serie tv storiche. A trionfare sopra tutte The Crown, il dramma storico prodotto da Netflix. La serie, incentrata sulle vicende della Corona inglese e dei suoi rappresentanti, ha raccolto ottimi consensi e risultati anche nella sua quarta stagione. Non meno importanti le nomination a Bridgerton, la nuova arrivata che si aggiudica un posto inaspettato nella categoria delle eccezionali serie drammatiche. In entrambi i casi si tratta di prodotti che ruotano intorno al perno ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 14 luglio 2021)deglihanno raccolto un grande successo le serie tv storiche. Are sopra tutte The Crown, il dramma storico prodotto da Netflix. La serie, incentrata sulle vicendeCoronae dei suoi rappresentanti, ha raccolto ottimi consensi e risultati anche nella sua quarta stagione. Non meno importanti lea Bridgerton, la nuova arrivata che si aggiudica un posto inaspettato nella categoria delle eccezionali serie drammatiche. In entrambi i casi si tratta di prodotti che ruotano intorno al perno ...

Advertising

TelefilmSpoiler : Bene bene bene, nuove nominations... nuovo gioco! Sono uscite le nominations agli Emmy 2021 e... non vi va di diver… - TelefilmSpoiler : Bene bene bene, nuove nominations... nuovo gioco! Sono uscite le nominations agli Emmy 2021 e... non vi va di diver… - TelefilmSpoiler : Bene bene bene, nuove nominations... nuovo gioco! Sono uscite le nominations agli Emmy 2021 e... non vi va di diver… - TelefilmSpoiler : Bene bene bene, nuove nominations... nuovo gioco! Sono uscite le nominations agli Emmy 2021 e... non vi va di diver… - TelefilmSpoiler : Bene bene bene, nuove nominations... nuovo gioco! Sono uscite le nominations agli Emmy 2021 e... non vi va di diver… -