Emma si spoglia per la Nazionale: è bellissima. Lei: “Come la grande Ferilli” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Come la grande Ferilli. Forza azzurri. La coppa è nostra”. Il riferimento di Emma Marrone è a quanto l’attrice si spogliò al Circo Massimo per festeggiare la Roma. Era il 2001. Vent’anni dopo, la cantante si spoglia per l’Italia che è campione d’Europa. Uno scatto dove si vede la bellissima Emma: luci e posa nascondo e mostrano quanto basta, i follower vanno in visibilio. La cantante è stata una delle prima a tornare in tour con le nuove misure di sicurezza, ancora date a Firenze (21 luglio) e a Napoli (23 luglio) per i live di “Fortuna”. Energia e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) “la. Forza azzurri. La coppa è nostra”. Il riferimento diMarrone è a quanto l’attrice si spogliò al Circo Massimo per festeggiare la Roma. Era il 2001. Vent’anni dopo, la cantante siper l’Italia che è campione d’Europa. Uno scatto dove si vede la: luci e posa nascondo e mostrano quanto basta, i follower vanno in visibilio. La cantante è stata una delle prima a tornare in tour con le nuove misure di sicurezza, ancora date a Firenze (21 luglio) e a Napoli (23 luglio) per i live di “Fortuna”. Energia e ...

Advertising

infoitcultura : Emma Marrone si spoglia dopo trionfo Nazionale a Euro 2020 (foto Instagram): 'Come la grande Ferilli' - infoitcultura : 'Forza Azzurri'. E Emma Marrone si spoglia per la vittoria dell'Italia. Lo scatto fa impazzire tutti - infoitcultura : Emma Marrone, “come la Ferilli” si spoglia per la vittoria della Nazionale (FOTO) - infoitcultura : Emma Marrone si spoglia per l’Italia: “Come la grande Ferilli, forza Azzurri” - giacDomenico : Emma Marrone, “come la Ferilli” si spoglia per la vittoria della Nazionale (FOTO) -