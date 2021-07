Emma Marrone si mostra senza trucco e senza filtri: al naturale è una vera dea (Di mercoledì 14 luglio 2021) Emma Marrone senza trucco e senza filtri è bellissima: si mostra al naturale sui social. L’abbiamo conosciuta la prima volta ad Amici di Maria De Filippi, dove, qui, Emma Marrone, è riuscita a trionfare alla grande. Il suo percorso ha fin da subito colpito tutti, e il motivo è chiaro, la sua voce pazzesca ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 14 luglio 2021)è bellissima: sialsui social. L’abbiamo conosciuta la prima volta ad Amici di Maria De Filippi, dove, qui,, è riuscita a trionfare alla grande. Il suo percorso ha fin da subito colpito tutti, e il motivo è chiaro, la sua voce pazzesca ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

repubblica : Emma Marrone si racconta a Repubblica delle Idee: 'Questa sono io, non cambierò per piacere a qualcuno' - repubblica : A RepIdee Emma Marrone: dieci anni di carriera, una vita di musica e di battaglie - lamescolanza : Emma Marrone si mostra sui social senza filtri: 'Reali fino in fondo' - RadioRideTheWav : (CLICK LINK TO LISTEN->) Now Playing: Emma Marrone - La Mia Città - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Buongiorno ' Frammenti dell'animo ' @MarroneEmma ???????? Emma Marrone -