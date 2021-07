Emma Corrin di The Crown celebra la sua nomination agli Emmy citando una battuta della sua Diana

(Di mercoledì 14 luglio 2021)di Thesi conferma una delle rivelazioni dell’ultimo anno, magistrale e sorprendente nella sua interpretazione di Ladynel royal drama inglese che le è già valso la vittoria ai Golden Globes. Anche l’Academy of Television Arts & Sciences ha riconosciuto il suo talento con unaAwards come Miglior Attrice in una serie drammatica, solo una delle 24che Theha ottenuto in questa edizione degli Oscartv.di ...

...Crown The Handmaid's Tale Lovecraft Country The Mandalorian Pose This Is Us Miglior attrice protagonista in una serie drammatica Uzo Aduba ( In Treatment ) Olivia Colman ( The Crown )( ...The Crown stagione 4: Josh O'Connor edsono il principe Carlo e Lady Diana. Intanto The Crown conta le sue nomination Quindi, Harry e Meghan saranno i primi veri reali a vincere un Oscar ...Emmy Award 2021: The Crown, The Mandalorian, WandaVision, The Handmaid's Tale, Ted Lasso e La regina degli scacchi fanno il pieno di nomination ai premi della TV americana. Alla sua quarta e più appre ...Meghan Markle e il principe Harry hanno abbattuto un altro record. Sono i primi veri reali a essere nominati agli Oscar della tv americana. Grazie a Oprah ...