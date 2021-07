Emergenza rifiuti Sindaci contro la discarica di Roncigliano | “Basta giochetti politici”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo la chiusura di ben 20 giorni delladi Aprilia, dal 15 luglio fino al 6 agosto, che mette in ginocchio ben 54 comuni, oggi idei Comuni di Albano Laziale, Pomezia e Ardea, si sono riuniti per andare a protestare dinnanzi al Prefettola riapertura delladi, ad Albano Laziale. Le proteste I Primi Cittadini dei 3 comuni interessati, Albano Laziale, Pomezia e Ardea, si sono riuniti per protestare della riapertura delladi, di fronte al Prefetto. Il Sindaco di Ardea, Mario Savarese, ha infatti dichiarato ...

