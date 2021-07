Emanuela Barbano ha fondato Biova | azienda che recupera il cibo invenduto Un' idea di impresa che nasce dal concetto di sostenibilità

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 14 luglio 2021) In un anno ha messo in cantiere due startup:Project che, per ora, produce birra fatta con il panee soprattutto la sua bambina, Chiara, che oggi ha 9 mesi.racconta così l’ultimo periodo della sua vita, in cui la sua carriera e la sua vita personale hanno subito dei drastici e stimolanti giri di boa. Fondatrice, con il socio Franco Di Pietro, della una casa produzione video torinese Duelfilm, è venuta in contatto per lavoro con una onlus che si occupa di eccedenze alimentari e le si è aperto un mondo. Cosìhato, ancora una volta con il suo ...