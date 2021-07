Elodie | avventura in TV per la cantante | l’indiscrezione sul nuovo lavoro

(Di mercoledì 14 luglio 2021), secondo alcune indiscrezioni pare che lasia in procinto di iniziare una nuovain TV: di cosa si trattaal Festival di Sanremo 2021 (Getty Images), lacon un passato nel talent di Amici, potrebbe presto iniziare una nuovain TV. Dopo essere stata ammirata al Festival di Sanremo nel ruolo di super ospite, pare chesia la candidata numero uno per la sostituzione di Alessia Marcuzzi al timone de ”Le Iene”. Infatti proprio la Marcuzzi, recentemente, ha comunicato il suo addio ufficiale alla ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elodie avventura

Ck12 Giornale

Alessia però lo scorso 30 giugno ha comunicato di aver concluso la suaa Mediaset, dopo ... si parlerebbe proprio di. Quest'ultima è una cantante di grande successo che abbiamo ...ha già dato prova di saper tenere il palcoscenico anche in una veste diversa dalla sua ... Un mix di doti che, a detta di alcuni, potrebbe investire in una nuovadavanti alle telecamere ...Elodie, secondo alcune indiscrezioni pare che la cantante sia in procinto di iniziare una nuova avventura in TV: di cosa si tratta ...Soltanto qualche giorno fa abbiamo dato la notizia secondo la quale Alessia Marcuzzi ha rescisso il suo contratto con Mediaset. Non si tratta di una in descrizione ma di una notizia ufficiale che è st ...