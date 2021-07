Elodie al lavoro sul nuovo album | ci sono anche Elisa e Mahmood

(Di mercoledì 14 luglio 2021)iniziati in Toscana i lavori per ildi. La cantante lo annuncia sui social con una gallery di foto in cui è in ottima compagnia., Marracash , Dardust , ...

Nel 2020, 'This is', album certificato disco di platino, è stato il disco di un'artista femminile più venduto ed è stata l'artista femminile più ascoltata su Spotify Italia. La sua produzione ...è ufficialmente alper il suo prossimo progetto discografico. I lavori per il nuovo album , il quartodi inediti della cantante romana, hanno avuto inizio in Toscana . Per quanto ...Sono iniziati in Toscana i lavori per il nuovo album di Elodie. La cantante lo annuncia sui social con una gallery di foto in cui è in ottima compagnia. Elisa, Mahmood, Marracash, Dardust, Tropico, Fe ...Elodie ha condiviso sui social una serie di scatti che hanno mandato subito su di giri i suoi numerosi fan. La voce di "Margarita" e "Guaranà" ha raccontato di essere al lavoro sul nuovo album di ...