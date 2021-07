ELECTRONIC ARTS celebra il 150° OPEN in EA SPORTS PGA TOUR (Di mercoledì 14 luglio 2021) Oggi ELECTRONIC ARTS e The R&A hanno annunciato i loro piani per celebrare la 150a edizione dello storico campionato in EA SPORTS PGA TOUR. L’OPEN Championship, il campionato originale di golf giocato nella “Casa del golf”, l’Old Course, sarà riprodotto in alta fedeltà attraverso il ritorno della leggendaria St Andrews Links in EA SPORTS PGA TOUR, celebrando importanti traguardi e onorando la lunga storia del campo nel videogioco, la cui uscita è prevista nella primavera del 2022. Ispirata dalla ricca storia di ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 14 luglio 2021) Oggie The R&A hanno annunciato i loro piani perre la 150a edizione dello storico campionato in EAPGA. L’Championship, il campionato originale di golf giocato nella “Casa del golf”, l’Old Course, sarà riprodotto in alta fedeltà attraverso il ritorno della leggendaria St Andrews Links in EAPGAndo importanti traguardi e onorando la lunga storia del campo nel videogioco, la cui uscita è prevista nella primavera del 2022. Ispirata dalla ricca storia di ...

Advertising

infoitscienza : Netflix farà videogiochi. Assunto ex dirigente di Electronic Arts e Oculus - IGNitalia : Electronic Arts ha risposto ad alcune delle domande della community di #Battlefield2042. Ecco le novità più rilevan… - peppe844 : @NetflixIT Gran bella idea... Netflix e videogiochi, adesso si fa sul serio: assunto ex dirigente di Electronic Art… - italiatopgames : Fifa 22 PS4 - PlayStation 4 in sconto di 20 euro su Amazon. - Tuttoinfor : Electronic Arts nel nuovo trailer di gioco di Fifa 22 ha mostrato la nuova tecnologia HyperMotion che sarà disponib… -